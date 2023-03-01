Рахманович: «В Турции фанатская страсть, там настоящий патриотизм. Этого дико не хватает в России»

Боснийский полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, что ему больше всего запомнилось в «Коньяспоре».

«Как нас провожали на последний домашний матч сезона болельщики. Взяли наш автобус в кольцо! И требовали: «Обязательно победите». И мы это сделали. Да и на каждом нашем матче набиралось по 40 тысяч человек. Знаешь, в такие моменты и чувствуешь себя футболистом. Этого дико не хватает в России. Почему у вас нет такой же посещаемости, ажиотажа? Не понимаю», — приводит Sport24 слова Рахмановича.

Также он ответил на вопрос, играли бы «Крылья» сильнее при более серьезной поддержке болельщиков.

«Да, и кто угодно на нашем месте. Хотя, по-моему, в нашем матче со «Спартаком» в Москве народу было побольше. По крайней мере где-то половина стадиона. А в Турции фанатская страсть — настоящее украшение лиги. Там настоящий патриотизм: люди живут футболом и своей любимой командой», — добавил полузащитник.

Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-ом он перешел в «Крылья Советов».