Дьяков: «Иностранцы дают «Зениту» результат, и для клуба это самое главное»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на высказывание нападающего «Локомотива» Артемы Дзюбы о том, что в «Зените» стало слишком много бразильских игроков.

«Минусы для «Зенита», что команда не привлекает своих молодых. Даже купили Бакаева, а он сидит на замене. По крайней мере не для них, но для российского футбола — точно. Иностранцы дают им результат, и для «Зенита» это самое главное. Но чемпионат выигрывают, а в Европе результатов не было. На сегодняшний день руководство клуба не подпускают молодых к команде, и мы никого не видим», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка за 17 туров РПЛ.