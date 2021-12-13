Селюк после ухода Яя Туре из «Ахмата» не исключил, что тренер вернется в Россию
Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал уход ивуарийца из тренерского штаба грозненского «Ахмата».
«Яя же параллельно учится и, соответственно, работал в «Ахмате». Сейчас же у него будет следующий шаг: он работает с молодежью в «Тоттенхэме», а Артета говорил, что двери «Арсенала» для Яя открыты. И, учитывая, что он учится на лицензию в Англии, то работать там ему просто удобнее. Яя говорит огромное спасибо руководству «Ахмата». Он рад, что ему дали возможность поработать там. С «Ахматом» мы договаривались, что зимой возможна такая ситуация, поэтому большое им спасибо. Допускаю ли, что он может вернуться в Россию? Никогда не говори никогда. Посмотрим», — сказал Селюк «СЭ».
Туре входил в тренерский штаб грозненского клуба с июня 2021 года. Сегодня, 13 декабря, он покинул команду.
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