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Селюк — о Ротенберге: «Что же он тогда в «Сочи» не пошел? Раз его из-за фамилии берут»

16:00
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Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал «СЭ» продление контракта игрока с «Локомотивом».

«Профессиональное решение клуба. Нечему удивляться! Контракт продлен на полгода. Это сделано для того, чтобы Борис залечил травму. «Локомотив» поступил как топ-клуб. В «Барселоне» так поступили с Абидалем. Это нормальная практика топ-клубов.

Слава Богу Боря жив и здоров. У него было заражение крови. Молодцы, что клуб не бросает своего игрока. Понятно, что сейчас будут говорить о том, что его продлили из-за фамилии. Но это не так! И еще хочу сразу развенчать сказки о том, что у него большая зарплата, это миф. А что же он тогда не пошел в «Сочи»? Раз из- за фамилии его берут", — сказал Селюк.

7 июня Ротенберг продлил свой контракт с «Локомотивом» до декабря 2021 года. 35-летний футболист не выходил на поле больше двух лет из-за травм.

(Владислав Флегонтов)

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