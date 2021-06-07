В «Локомотиве» прокомментировали продление контракта с Борисом Ротенбергом

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание нового соглашения с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом.

«Игрок получил травму, выступая за «Локомотив». Он сейчас лечится, у него закончился контракт. С точки зрения правильного отношения к делу игрок должен закончить лечение там, где эту травму получил. Борис на данный момент проходит этап восстановления. Он едет вместе с командой на сборы.

Ему предстоит достаточно тяжелая работа, в ходе которой он сам оценит свои перспективы, клуб оценит его перспективы. Поэтому контракт заключен на полгода. Мы рассчитываем, что Борис еще сможет сыграть за «Локомотив». Это не пустые слова. С точки зрения отношения к футболу, он является большим примером для молодых футболистов", — сказал Бедарев «СЭ».

Защитник Борис Ротенберг продлил свой контракт с «Локомотивом» до декабря 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 34-летний игрок не выходил на поле больше двух лет. 5 декабря 2018 года футболист получил травму ноги — разрыв «крестов».

В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, а также двукратным серебряным призером РПЛ и бронзовым призером РПЛ.

(Владимир Пушкарев)