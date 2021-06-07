Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник Борис Ротенберг продлил свой контракт с «Локомотивом» до декабря 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 34-летний игрок не выходил на поле больше двух лет. 5 декабря 2018 года футболист получил травму ноги — разрыв «крестов».

В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, а также двукратным серебряным призером РПЛ и бронзовым призером РПЛ.