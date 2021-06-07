Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом»
15:08
Защитник Борис Ротенберг продлил свой контракт с «Локомотивом» до декабря 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 34-летний игрок не выходил на поле больше двух лет. 5 декабря 2018 года футболист получил травму ноги — разрыв «крестов».
В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, а также двукратным серебряным призером РПЛ и бронзовым призером РПЛ.
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