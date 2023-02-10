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Сегодня, 19:40

Селюк готов поставить, что Дзюба забьет больше Смолова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий Артем Дзюба поможет «Локомотиву» остаться в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

«Большая глупость «Зенита», что они расстались с Дзюбой. У них нет игрока, который играл бы лучше в штрафной площади. Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ, он был бы необходим любой команде. Для «Локомотива» он — находка. Супернападающий, бесплатно и за небольшую зарплату. Еще и дядька, который может дать поджопник молодежи. Дзюба им необходим, «Локомотив» очень хорошо сработал. Просто у Дзюбы много хейтеров. Но у нас такие знатоки футбола, что им лучше сосиски кушать и пиво пить. Я гарантию даю, что Дзюба забьет больше, чем Игнатьев или Смолов. Я могу поставить любые деньги на Дзюбу, но я имею ввиду голы с игры. Смолов забил четыре мяча с игры за 17 игр. Думаю Дзюба за 13 матчей забьет больше», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Торпедо М

 6 1 2
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