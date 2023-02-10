Селюк считает, что переизбыток бразильцев может пагубно сказаться на «Зените»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает неправдой новость о том, что защитником санкт-петербургского «Зенита» Робертом Ренаном интересуется мадридский «Реал».

«Реал» хочет Ренана? Эти бразильцы сейчас расскажут, что его хочет не только Мадрид — а вообще все. Прям «Реал» будет ходить по газетам и рассказывать, что они готовы отдать за Ренана 40 млн евро. «Зенит» разводят, как лохов. Почему «Зенит» считают лохами? То россияне предлагают Осипенко за 5 млн, то... Вообще, все клубы относятся к «Зениту» с неуважением. Думают, что они метут всех, как пылесос в три раза дороже. Ренан и «Реал» — вброс. «ПСЖ» хочет Малкома — так можно все время говорить. В конечном итоге все сидят в «Зените». Никто никуда не пойдет. Более того, перенасыщение бразильцами сыграет с «Зенитом» злую шутку. Такое количество бразильцев приведет к уменьшению результативности», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

«Зенит» этом зимой обменял нападающего Юри Альберто на двух футболистов «Коринтианса» — Ренана и Кейроса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мадридский «Реал» готов заплатить за защитника «Зенита» 40 миллионов евро.