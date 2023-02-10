Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Селюк считает, что переизбыток бразильцев может пагубно сказаться на «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает неправдой новость о том, что защитником санкт-петербургского «Зенита» Робертом Ренаном интересуется мадридский «Реал».

«Реал» хочет Ренана? Эти бразильцы сейчас расскажут, что его хочет не только Мадрид — а вообще все. Прям «Реал» будет ходить по газетам и рассказывать, что они готовы отдать за Ренана 40 млн евро. «Зенит» разводят, как лохов. Почему «Зенит» считают лохами? То россияне предлагают Осипенко за 5 млн, то... Вообще, все клубы относятся к «Зениту» с неуважением. Думают, что они метут всех, как пылесос в три раза дороже. Ренан и «Реал» — вброс. «ПСЖ» хочет Малкома — так можно все время говорить. В конечном итоге все сидят в «Зените». Никто никуда не пойдет. Более того, перенасыщение бразильцами сыграет с «Зенитом» злую шутку. Такое количество бразильцев приведет к уменьшению результативности», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

«Зенит» этом зимой обменял нападающего Юри Альберто на двух футболистов «Коринтианса» — Ренана и Кейроса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мадридский «Реал» готов заплатить за защитника «Зенита» 40 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
Роберт Ренан
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Антонов заявил, что шлейф былых историй Дзюбы никого не интересует

Селюк готов поставить, что Дзюба забьет больше Смолова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости