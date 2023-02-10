Ещенко пожелал удачи Глушакову в «Нижнем Новгороде»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном переходе российского полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Глушаков — молодец, красавчик, еще поиграет. Сейчас сложно говорить, как все сложится. Посмотрим, время покажет. Если Денис хорошо себя чувствует физически и эмоционально, то почему бы не играть? Здоровье если есть, то можно уверенно продолжать. Желаю ему всего хорошего, пускай прогрессирует!» — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.