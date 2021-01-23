Селихов заявил, что на него не давит конкуренция с Максименко в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал про конкуренцию с Александром Максименко. По его словам, нужно всегда быть готовым подменить основного голкипера.

— Как психологически на вас давило во время травмы то, что Максименко уже стал основным вратарем?

— Тяжелый момент. Был месяц, когда я получил повторное повреждение задней поверхности бедра. Но конкуренция на меня никак не давила, я всегда рад здоровой конкуренции, а в коллективе у нас теплые и дружеские отношения. Никаких проблем.

— Вы понимаете, что до конца сезона, скорее всего, будете вторым номером?

— Нужно тренироваться и держать себя в тонусе, чтобы быть готовым подменить. Я тоже когда-то начинал играть после травм других вратарей. У нас травмоопасный вид спорта, нужно быть всегда готовым к такому.

(Артем Калинин)