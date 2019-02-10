Селихов пропустил воскресную тренировку "Спартака"

В воскресенье "Спартак" провел очередную тренировку на сборе в турецком Белеке. Как сообщает официальный сайт красно-белых, голкипер команды Александр Селихов был освобожден от этого занятия - он почувствовал боль в спине во вчерашнем товарищеском матче против "Слована" (1:3) и был заменен на 10-й минуте.

Форвард Лоренсо Мельгарехо занимался в бассейне с физиотерапевтом. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии 28-летнего парагвайца, повредившего приводящую мышцу левого бедра в контрольной игре с "Актобе" (2:2).

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь