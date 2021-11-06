«Селихов обретает уверенность. А у Максименко лишний вес». Булатов — о вратарях «Спартака»
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о вратарях красно-белых.
— Селихов явно обретает уверенность. Я за него очень рад. Не каждый после двух лет в запасе и череды травм возвращается на высокий уровень. Данные-то у Саши великолепные. Думаю, ему по силам закрыть в «Спартаке» вратарскую позицию. Лишь бы травмы обходили стороной.
— Полагаете, Максименко надолго присел?
— Если Селихов все матчи будет проводить так же, как с «Лестером», менять вратаря никто не станет.
— Что же в этом сезоне произошло с Максименко? Поплыл?
— Нет. Мое мнение — виной всему плохая физическая форма. Может, ошибаюсь, но визуально у него лишний вес. В любом случае Максименко уже не такой быстрый, как год назад. Реакция стала хуже. Какие-то заторможенные движения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю