Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о вратарях красно-белых.

— Селихов явно обретает уверенность. Я за него очень рад. Не каждый после двух лет в запасе и череды травм возвращается на высокий уровень. Данные-то у Саши великолепные. Думаю, ему по силам закрыть в «Спартаке» вратарскую позицию. Лишь бы травмы обходили стороной.

— Полагаете, Максименко надолго присел?

— Если Селихов все матчи будет проводить так же, как с «Лестером», менять вратаря никто не станет.

— Что же в этом сезоне произошло с Максименко? Поплыл?

— Нет. Мое мнение — виной всему плохая физическая форма. Может, ошибаюсь, но визуально у него лишний вес. В любом случае Максименко уже не такой быстрый, как год назад. Реакция стала хуже. Какие-то заторможенные движения.

Полностью интервью Виктора Булатова