Селихов и Гапонов пропускают тренировку "Спартака"

Голкипер Александр Селихов и защитник Илья Гапонов отсутствуют на тренировке "Спартака" перед матчем 1-го тура премьер-лиги против "Сочи". Все остальные футболисты работают в общей группе. (Дмитрий Гирин, Елена Григорьевская)

Селихов продолжает восстанавливаться от травмы пальца и занимается по индивидуальной программе, а Гапонов, как и ряд других молодых игроков - Наиль Умяров, Максим Глушенков - находится в расположении "Спартака-2", который завтра сыграет с хабаровским СКА в Олимп-ФНЛ.

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