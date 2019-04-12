Себастьян Дриусси: "Новая позиция? Мне нужно больше отрабатывать в защите, но я к этому не привык"

Полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что команда должна быть заряжена на игру.

– Как изменилась ваша роль после прихода Азмуна? И насколько вам комфортно играть слева?

– Эта позиция для меня несколько новая. Но я чувствую себя на ней достаточно удобно. Мне нужно больше отрабатывать в защите, к чему я не привык. Но с помощью большого количества тренировок я буду добиваться успеха на этой позиции. Нужно дальше работать.

– Что вы скажете о календаре "Зенита"?

– Все матчи для нас одинаково важны. Все непростые. Мы идем на первом месте, и любой мечтает отнять у нас очки. Мы должны продолжать работу в верном направлении и обязательно побеждать дома на глазах у своих болельщиков. Соперник может казаться проще другим, но не нам. Мы должны сохранить победный дух. Мы должны быть так же заряжены на матч с "Локомотивом".

– Как не допустить тех же ошибок, что в игре в Махачкале?

– Помню тот матч. Чтобы победить дома, надо не допускать тех ошибок. Нужно играть умно, продуманно, терпеливо, действовать спокойно, грамотно входить в атаку. (Гоша Чернов)

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