«СЭ» вместе со «Спартаком» проводит розыгрыш билетов на матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом»

«Спорт-Экспресс» вместе со «Спартаком» разыгрывают билеты на матч 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Для участия в розыгрыше необходимо сделать следующее: подписать на канал «СЭ», быть подписчиком канала «Спартака» и нажать «Участвовать» под постом.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков, «Ростов» идет на второй строчке, имея в активе 49 очков.