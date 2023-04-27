Агузаров — о работе Широкова в «Сатурне»: «Человек не способен отвечать за свои громкие слова и деяния»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста сборной России Романа Широкова в свой адрес, а также высказался о его работе на посту гендиректора «Сатурна».

Ранее Широков, отвечая на критику Агузарова, заявил, что «мало кого знает из запаса».

«Не хочется даже эту ахинею обсуждать, что он там сказал. Выведет ли Широков «Сатурн» в РПЛ? Какой «Сатурн» он выведет в премьер-лигу? Ну оставьте эти разговоры! Если «Сатурн» когда-то туда и вернется, то точно без этого недалекого деятеля. Этот человек неспособен отвечать за свои громкие слова и деяния. Это всем давно понятно. Нерукопожатный человек, как правильно сказал Губерниев», — сказал Агузаров «СЭ».