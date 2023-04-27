В «Динамо» заявили, что находятся в диалоге со Смоловым по вопросу продления контракта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, предлагал ли клуб новый контракт нападающему Федору Смолову.

«Предлагали ли новый контракт Смолову? Мы постоянно с ним находимся в диалоге, в том числе по новому контракту», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В январе 2022 года 33-летний Смолов подписал контракт с «Динамо» на 1,5 года с возможностью продления на сезон. В текущем сезоне форвард провел за команду 26 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 5 результативных передач.