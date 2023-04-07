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Сегодня, 13:25

Щербаченко заявил, что Галактионов в «Локомотиве» проявил себя мудрым психологом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко оценил поступь московского «Локомотива» в 2023 году.

«В «Локомотиве» я бы отметил в первую очередь роль главного тренера. Помимо футбольной подготовки команды, Галактионов также проявил себя мудрым психологом. Дзюба — и Смольников, наверное, тоже — готов был зимой заключить контракт с любой командой Премьер-лиги. Дзюба вел переговоры с «Пари НН» и с «Торпедо». Мы слышали про сомнения, что клубы не хотели давать ему ту зарплату, которую он просил. А «Локомотив» достиг с ними консенсуса, и в этом была велика роль Галактионова, как и в переходах Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

После 21 тура «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (51 очко).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005076237_scherbachenko_galaktionov_v_lokomotive_proyavil_sebya_mudryim_psihologom
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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