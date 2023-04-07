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Сегодня, 13:30

Мозес: «Спартак» стал еще лучше понимать идеи Абаскаля»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о прогрессе команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Команда стала еще лучше понимать идеи Абаскаля. Гильермо — сильный тренер, который четко понимает и хорошо доносит до команды, в какой футбол мы должны играть. Как следует обороняться, прессинговать, атаковать. Какие у нас сильные и слабые качества относительно конкретного соперника. И со стороны мне нравилась игра «Спартака». Опять же порой не хватало удачи, чтобы брать максимум очков в тех матчах, где у нас было преимущество. Но сезон продолжается, ничего еще не потеряно», — приводит слова Мозеса официальный сайт клуба.

«Спартак» после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.

Источник: https://spartak.com/media/news/83346947-600c-4837-bff4-db24891cf721
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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П
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И К Ж
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