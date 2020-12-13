Щенников похвалил игроков «Урала»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, чего ждет от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
— Команда из Екатеринбурга хорошо играет с лидерами, так что нам будет нелегко, — цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА. — Они находятся в середине таблицы, но лидерам всегда дают бой. Сейчас остались два серьезных усилия. Нужно выложиться полностью и обязательно обыграть «Урал» и «Ростов».
Сегодня проведем заключительный домашний матч в 2020-м— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 13, 2020
? #ЦСКАурал
? #РПЛ
? 19:00 мск
? #ВЭБарена
? Матч ТВ
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Матч ЦСКА — «Урал» состоится 13 декабря на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.
После 17 туров чемпионата России ЦСКА с 33 очками занимает 3 место в турнирной таблице. «Урал» идет на 12-й строчке с 19 очками.
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