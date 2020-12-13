Щенников похвалил игроков «Урала»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников рассказал, чего ждет от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

— Команда из Екатеринбурга хорошо играет с лидерами, так что нам будет нелегко, — цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА. — Они находятся в середине таблицы, но лидерам всегда дают бой. Сейчас остались два серьезных усилия. Нужно выложиться полностью и обязательно обыграть «Урал» и «Ростов».

Матч ЦСКА — «Урал» состоится 13 декабря на «ВЭБ Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА с 33 очками занимает 3 место в турнирной таблице. «Урал» идет на 12-й строчке с 19 очками.