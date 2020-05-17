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Сборная Перу пожелала выздоровления Фарфану, у которого обнаружили коронавирус

06:19
Джефферсон Фарфан. Фото "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото "СЭ"
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Сборная Перу в Twitter поддержала нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Ранее у него диагностировали коронавирус.

— Желаем скорейшего выздоровления нашему игроку Джефферсону Фарфану. Все перуанцы болеют за тебя, голеадор! — отмечено в сообщении.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).

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