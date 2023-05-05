Савин считает, что через 5 лет «Торпедо» будет находиться в верхней части таблицы РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, каким видит клуб через пять лет.

«Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом. А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул. Игра в еврокубках? Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места", — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской премьер-лиги, имея 13 очков в активе.