Продюсер сериала «Бедный олигарх» охарактеризовал Дзюбу: «Очень артистичный, приятный»

Продюсер комедийного сериала «Бедный олигарх» Сарик Андреасян разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от футболиста Артема Дзюбы, который в третьем сезоне сыграл самого себя.

«Он у нас снялся в сериале «Бедный олигарх». Дзюба играет в первой серии в роли самого себя. Он очень артистичный, приятный. Но я не отношусь к спортсменам, как артистам. Потому что спортсмены — есть спортсмены, — сказал Андреасян «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.