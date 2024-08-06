КДК накажет «Спартак» за оскорбительные высказывания болельщиков в матче против «Крыльев»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания комитета по итогам матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0).

«Одно замечание в рапорте делегата, что болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (0) находятся на 16-й строчке.