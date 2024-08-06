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Сегодня, 13:07

Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников рассказал, реально ли было сдержать «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в 3-м туре РПЛ.

«Все расстроены. Думаю, ребята соберутся и команда будет играть в другой футбол, с горящими глазами, чтобы выбраться из того положения, в котором мы сейчас находимся. В первом тайме не сказал бы, что была какая-то сверхъестественная игра «Спартака». До первого гола было пару ударов по воротам, но ничего опасного. Потом два мяча залетело. В целом я бы не сказал, что «Спартак» какой-то вау. По игре в первом тайме это был обычный клуб, где никто не выделялся», — приводит слова Олейникова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» набрал шесть очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (0) находятся на 16-й строчке.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Иван Олейников
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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