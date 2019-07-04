Сантос отметил, что Лига чемпионов не была для него единственным фактором при переходе в "Зенит"

Защитник Дуглас Сантос рассказал, что хочет поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива "Зенита". Он также отметил, что Лига чемпионов не была единственным фактором при переходе в санкт-петербургский клуб.

– "Зенит" будет играть в Лиге чемпионов. Стал ли этот фактор ключевым для вас? Рады ли вы шансу попробовать свои силы в этом турнире?



– Конечно, Лига чемпионов – не единственный фактор. Российская Премьер-лига – турнир, в котором выступают хорошие футболисты, однако, когда "Зенит" вел со мной переговоры, я понимал, что клуб будет выступать в Лиге чемпионов и осознавал, что это уникальный шанс для меня стать частью этого события. Намерен плодотворно работать, чтобы принести пользу "Зениту".



– Какие у вас дальнейшие планы? Когда вы проведете первую тренировку с командой, присоединитесь и познакомитесь с ней?

– Я полагаю, что уже завтра познакомлюсь с игроками и тренерским штабом. Познакомлюсь со всеми лично и приступлю к тренировкам в общей группе. Очень жду этого момента – хочу поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива.

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Зенит" объявил о переходе Дугласа Сантоса