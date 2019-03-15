Самюэль Жиго: "Сейчас, когда я иду в стык, я все равно убираю ногу"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в интервью "Бизнес Online" рассказал о первых мгновениях после получения тяжелой травмы в матче 6-го тура чемпионата России. Также француз описал свои ощущения перед возвращением в строй после разрыва крестообразных связок.

– Сразу после столкновения я почувствовал что-то вроде треска в боковой части колена, – сказал Жиго. – Был характерный звук. Несмотря на это, я продолжил играть и не придал этому особого значения и просто забыл о боли. Помню, на поле все вокруг спрашивали меня, все ли хорошо, могу ли я продолжить. Я сказал, что да, я готов играть. Но на самом деле все было не так здорово, как я изначально думал. Спустя 1 – 2 минуты я понял, что что-то не так. Тогда я сказал врачам: "Нет, ребята, похоже для меня сегодня игра закончена". Иногда бывает так, что боль приходит постепенно, а не сразу после контакта. В таких случаях ты просто забываешь о ней и продолжаешь игру. Но потом она все же берет свое.

– Эти минуты, которые вы провели на поле после столкновения, не усугубили травму?

– Как я и сказал, что после контакта с Дзюбой я посчитал, что это несерьезно. Потом решил, что это боковые связки. Тогда в мыслях было, что я пропущу только около двух месяцев или чуть меньше. Но после обследования выяснилось, что это "кресты".

– На данный момент вы готовы пойти в стык и не убрать ногу? Или пока страшно?

– Возможно, сейчас я еще боюсь. О степени моей готовности можно будет говорить после полноценного обследования. Сейчас, когда я иду в стык, я все равно убираю ногу. Колено еще не до конца восстановилось. Когда я вне поля, то очень много думаю об этом. Однако стоит выйти на поле, эти мысли сразу же отходят на задний план и я играю как обычно.

– Испытываете определенное беспокойство в связи с предстоящим возвращением в строй?

– Сейчас, когда я начал заниматься на поле, мы следим за реакцией моего колена. Многие говорят, что не менее важно психологически правильно подойти к возвращению на поле.