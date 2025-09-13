Самошников из-за болезни пропустит матч «Спартака» с «Динамо»

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие защитника Ильи Самошникова и полузащитника Даниила Зорина в заявке на матч против московского «Динамо» в 8-м туре РПЛ.

— Самошников заболел, Зорин восстанавливается от микроповреждения, — сообщили в пресс-службе.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября. Начало — в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.