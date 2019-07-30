Самедов не знает, почему вокруг "Спартака" постоянно возникают скандалы

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" сказал, что не знает, почему вокруг красно-белых постоянно возникают скандалы. Он добавил, что вздохнул, покинув клуб, так как хотел больше этого не слышать, не участвовать.

– Можете объяснить, почему вокруг "Спартака" год за годом настолько нервная обстановка?

– Когда я уходил из клуба в 2005 году, было не так, тогда еще была эпоха Романцева. Потом ушел, и весь следующий период видел все это со стороны. Даже не знаю, почему постоянно вокруг "Спартака" скандалы. Возможно, это кому-нибудь нравится внутри клуба. Я пришел к такому выводу. Возможно, кому-то нравится быть в центре внимания, пускай это не всегда хорошо.

– На вас это как отражалось?

– Понятно, когда неудачные игры, тебя критикуют, но это нормально. Больше задевало, когда меня куда-то приплетали. К каким-то историям, ОПГ, разборкам. Кафельников приплел меня куда-то. Я пришел в "Спартак" играть. И делал свою работу честно. Когда видел свою фамилию в каких-то разборках, меня это сильно расстраивало и выводило из себя.

– Не считаете, что ситуация нагнеталась искусственно?

– Если честно, вокруг "Спартака" столько всего, и сказать, что это искусственно нагнетается… Вокруг "Спартака" всегда скандалы и расследования, движуха.

– Скучаете по этому?

– Вообще нет. Уйдя из "Спартака", я в каком-то смысле вздохнул. Я хотел больше этого не слышать, не участвовать. Я не хочу обидеть, реально хотел закончить карьеру в "Спартаке". Но когда каждый день кто-то кого-то сплавляет, хочет уволить, нанять… Самое главное – я не хотел, чтобы меня куда-то приплетали. (Сергей Егоров)

Прощальное интервью Самедова: про Кононова, Карреру, Семина, "Динамо" и бизнес