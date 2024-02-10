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10 февраля, 18:52

Салихова раскритиковала систему управления «Спартака» за ситуацию с Джикией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике систему управления московского клуба за ситуацию с Георгием Джикией.

«Ситуация откровенно тупиковая, победителей в ней не будет. Здесь не вопрос в финансовых возможностях клуба. К примеру, Бальде же продолжают платить высокую зарплату и не спрашивают с тех, кто лоббировал его приход в «Спартак» и кто является бенефициаром трансфера игрока с дисквалификацией. А где в этой истории спортивные директора, ведь сейчас их аж два?! Почему игнорируют ситуацию Эшуорт, Амарал? Почему агент Шпинев упоминает о переговорах с агентом Абаскаля Валерио Джуффридой? Не корпоративное управление, а корпорация агентов получается», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-v-spartake-ne-korporativnoe-upravlenie-a-korporaciya-agentov-332842/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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