Салихова раскритиковала систему управления «Спартака» за ситуацию с Джикией

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике систему управления московского клуба за ситуацию с Георгием Джикией.

«Ситуация откровенно тупиковая, победителей в ней не будет. Здесь не вопрос в финансовых возможностях клуба. К примеру, Бальде же продолжают платить высокую зарплату и не спрашивают с тех, кто лоббировал его приход в «Спартак» и кто является бенефициаром трансфера игрока с дисквалификацией. А где в этой истории спортивные директора, ведь сейчас их аж два?! Почему игнорируют ситуацию Эшуорт, Амарал? Почему агент Шпинев упоминает о переговорах с агентом Абаскаля Валерио Джуффридой? Не корпоративное управление, а корпорация агентов получается», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.