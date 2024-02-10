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10 февраля, 18:49

«Балтика» обыграла тульский «Арсенал» в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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«Балтика» обыграла тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла в Турции в формате из трех таймов по 45 минут.

У «Балтики» отличился Кевин Андраде, Ярослав Арбузов и Владислав Лазарев. У тульской команды голом отметился Иван Бахар.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/24. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей. «Арсенал» идет на пятой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 35 очков за 20 игр.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал» — «Балтика» — 3:1 (1:1)

Голы: Андраде, 26 (0:1). Бахар, 41 (1:1). Арбузов, 98 (1:2). Лазарев, 107 — с пенальти (1:3).
«Арсенал»: Кокарев (Левашов, 71), Ботака-Иобома (Большаков, 71), Коротков (Нижегородов, 71), Вакулич (Голосов, 22. Быковский, 79), Ткачев (Попов, 71), Кайнов (Гелоян, 71), Левин (Мацукатов, 71), Зуев (Хабибов, 71), Карамарко (Макаров, 71), Бахар (Ндука, 71), Шевченко (Халназаров, 71. Барков, 115).

«Балтика»: Латышонок (Коновалов, 91), Жиров (Маляров, 91), Фернандес (Лазарев, 65. Осипов, 91), Радмановац (Остоич, 91), Андраде (Горбачев, 91), Кузьмин (Аванесян, 91), Капленко (Исик, 91. Вершинин, 130), Ковалев (Козлов, 91), Бистрович (Арбузов, 91), Пряхин, Фамейе (Гузина, 84. Терещук, 130).

10 февраля. Белек. Стадион «Калиста Спорт Центр».

ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
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4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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8
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9
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12
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