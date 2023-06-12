Зарема: «Надеюсь, тренером «Динамо» станет такой же Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила выступление «Динамо» в сезоне-2022/23.

«Совершили акт суицида, назначив Йокановича, при этом весь юбилейный год упорно делали вид, что им все нравится. Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.