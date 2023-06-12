Де Оливейра рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Малкома без ведома «Зенита»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как в зимнее трансферное окно «ПСЖ» лично с Малкомом пыталось договориться о его переходе в клуб. Парижане надеялись, что бразилец приостановит контракт с «Зенитом», воспользовавшись специальной опцией от ФИФА

«Они хотели перехитрить всех, и Малком молодец, что не пошел на это. Они просто позвали, сказали: «Слушай, мы договорились, давай прилетай, отправим тебе самолет и здесь мы обо всем договоримся.

Хорошо, что у него агент очень опытный, он сказал: «Вы с ума сошли, как можно?» Причем даже с ним не связывались.

Сейчас, насколько я понимаю, по теме «ПСЖ» тишина. Они сами не знаю, что там будет», — заявил де Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В прошедшем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России.