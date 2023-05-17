Сафонов завил, что «Рубин» не интересуется Ломаевым

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к ряду футболистов «Крыльев Советов», включая голкипера Ивана Ломаева.

«У нас сейчас контракты с ребятами вратарями. Мы поэтому пока ничего не планируем. Нам нужно разгружать зарплатную ведомость. Не думаю, что к нам кто-то придет. Вратарская позиция у нас закрыта. Ломаемым мы не интересуемся», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Рубин» заинтересован в кандидатуре голкипера «Крыльев». По его информации, опция выкупа вратаря составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне 24-летний Ломаев провел за самарский клуб 27 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.