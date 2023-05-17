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17 мая, 23:00

Сафонов завил, что «Рубин» не интересуется Ломаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к ряду футболистов «Крыльев Советов», включая голкипера Ивана Ломаева.

«У нас сейчас контракты с ребятами вратарями. Мы поэтому пока ничего не планируем. Нам нужно разгружать зарплатную ведомость. Не думаю, что к нам кто-то придет. Вратарская позиция у нас закрыта. Ломаемым мы не интересуемся», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Рубин» заинтересован в кандидатуре голкипера «Крыльев». По его информации, опция выкупа вратаря составляет 120 миллионов рублей.

В текущем сезоне 24-летний Ломаев провел за самарский клуб 27 матчей во всех турнирах и пропустил 41 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rubina-lomaevy-m-ne-interesuemsya-ne-dumayu-chto-kto-to-k-nam-pridet/
Иван Ломаев
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
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 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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