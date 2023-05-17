Спордир «Рубина» прокомментировал информацию об интересе клуба к Дзюбе

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе.

«Про Дзюбу я вообще первый раз слышу. Информация об интересе «Рубина» к нему не соответствует действительности», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в начале 2023 года. Артем провел 9 матчей в чемпионате России, забил 8 голов и отдал четыре результативные передачи.