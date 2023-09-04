Сафонов считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» плюсом для РПЛ

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Считаю, что Захарян — большой молодец. Мы с ним лично не общаемся, поэтому его не поздравлял. Но рад, что от российского чемпионата теперь будет на одного представителя в Европе больше. Это очень хорошо для нашей лиги», — сказал Сафонов «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.