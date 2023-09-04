Сафонов заявил, что у него нет цели уехать в Европу: «Нужно смотреть по факту»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании поиграть в европейском чемпионате.

«Цели уехать в Европу у меня нет. Нужно смотреть по факту. Если есть хорошее предложение которое будет устраивать и меня, и клуб, то естественно, будем рассматривать его», — сказал Сафонов «СЭ».

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. 24-летний голкипер дебютировал за сборную России в 2021 году.

В текущем сезоне «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.