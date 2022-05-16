Губерниев: «Зарема, жгите! Продолжайте прекрасную чушь нести!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о заявлении супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой про судей. По ее словам, арбитры исполняют глобальный заказ.

«Без Заремы у нас было бы значительно преснее и грустнее. Но 27 очков отставания от «Зенита» не проистекает от решения клуба. «Зенит» просто лучше играет. За командой из Санкт-Петербурга стоит мощнейшая корпорация. И когда Зарема говорит такие вещи, то она обижает «Лукойл» с моей точки зрения. И я, кстати, акционер «Лукойла» и «Газпрома». Поэтому я внимательным образом слежу за происходящим. И мне кажется, Зарема просто кидает тень на прекрасную компанию «Лукойл». Она принижает достоинство, возвеличивая «Газпром». Что неоднозначно в наше время санкций.

И еще: пусть Зарема говорит как можно больше. Есть российская поговорка: проигравший плачет. Но не все проигравшие плачут, некоторые еще вооружаются пером. Зарема, жгите! Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести! Это цитата! Не буду говорить, кого. Люди образованные сразу поймут, что я имел в виду» , — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 15 мая, «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:1.