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Губерниев: «Зарема, жгите! Продолжайте прекрасную чушь нести!»

Губерниев прокомментировал заявление Заремы Салиховой о судьях РПЛ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о заявлении супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой про судей. По ее словам, арбитры исполняют глобальный заказ.

«Без Заремы у нас было бы значительно преснее и грустнее. Но 27 очков отставания от «Зенита» не проистекает от решения клуба. «Зенит» просто лучше играет. За командой из Санкт-Петербурга стоит мощнейшая корпорация. И когда Зарема говорит такие вещи, то она обижает «Лукойл» с моей точки зрения. И я, кстати, акционер «Лукойла» и «Газпрома». Поэтому я внимательным образом слежу за происходящим. И мне кажется, Зарема просто кидает тень на прекрасную компанию «Лукойл». Она принижает достоинство, возвеличивая «Газпром». Что неоднозначно в наше время санкций.

И еще: пусть Зарема говорит как можно больше. Есть российская поговорка: проигравший плачет. Но не все проигравшие плачут, некоторые еще вооружаются пером. Зарема, жгите! Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести! Это цитата! Не буду говорить, кого. Люди образованные сразу поймут, что я имел в виду» , — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера, 15 мая, «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:1.

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Зарема Салихова
6
2
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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