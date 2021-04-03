Сафонов опроверг контрактные разногласия с «Краснодаром»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после разгрома от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы журналистов.

— Возвращение? Я рад вернуться на поле, но хотелось бы это начать с победы, — заявил Сафонов. — Получилось мягко говоря неудачная игра. Я в процессе набора формы. Не лучшие кондиции, но я готов играть.

— Почему именно вам досталась капитанская повязка?

— Возможно, сейчас такой период, когда нужно что-то менять.

— Как прокомментируете быстрый гол в свои ворота?

— Ошиблись в обороне. Дали подать, дали ударить. Я думаю, это произошло от неконцентрации. Естественно, начинать так матч нельзя. Мы не раз с этим сталкивались, и вот опять.

— В чем причины провала команды во второй части сезона?

— Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Мы играем для болельщиков, хочется, чтобы они приходили на стадион и продолжали нас поддерживать. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона во время матча, но мы сами в этом виноваты. Для нас сезон не закончен. Согласен, что вторую часть начали ужасно, но мы будем делать все, чтобы это исправить.

— Как прокомментируете слухи, что вы не в основном составе, потому что у вас контрактные разногласия с клубом?

— Я еще на сборах давал интервью и сказал, что новый контракт подписан, никаких проблем нет. Это неправда, я восстанавливался, сейчас готов играть.

(Екатерина Потапова)