Сафонов опроверг контрактные разногласия с «Краснодаром»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после разгрома от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы журналистов.
— Возвращение? Я рад вернуться на поле, но хотелось бы это начать с победы, — заявил Сафонов. — Получилось мягко говоря неудачная игра. Я в процессе набора формы. Не лучшие кондиции, но я готов играть.
— Почему именно вам досталась капитанская повязка?
— Возможно, сейчас такой период, когда нужно что-то менять.
— Как прокомментируете быстрый гол в свои ворота?
— Ошиблись в обороне. Дали подать, дали ударить. Я думаю, это произошло от неконцентрации. Естественно, начинать так матч нельзя. Мы не раз с этим сталкивались, и вот опять.
— В чем причины провала команды во второй части сезона?
— Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Мы играем для болельщиков, хочется, чтобы они приходили на стадион и продолжали нас поддерживать. Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона во время матча, но мы сами в этом виноваты. Для нас сезон не закончен. Согласен, что вторую часть начали ужасно, но мы будем делать все, чтобы это исправить.
— Как прокомментируете слухи, что вы не в основном составе, потому что у вас контрактные разногласия с клубом?
— Я еще на сборах давал интервью и сказал, что новый контракт подписан, никаких проблем нет. Это неправда, я восстанавливался, сейчас готов играть.
(Екатерина Потапова)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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