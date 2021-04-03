Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции подвел итоги победного матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:0).

— Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону, — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанцев.

— Отсутствие Хвичи в стартовом составе обусловлено усталостью после игр в сборной или были иные причины?

— Нет, иных причин не было.

— Почему Макаров появился на поле с самого начала игры, не было ли у него усталости после матчей сборных?

— Потому что Макаров прилетел почти на сутки раньше, чем Кварацхелия. Он уже на следующий день после игры сборной в 10 утра был на базе, прошел все восстановительные процедуры. И три матча, которые сыграл Макаров, он сыграл все-таки в одном месте, не летал. А Кварацхелия только вчера появился на базе, очень много летал. То есть он был в несколько иной ситуации, нежели Макаров.

— Розыгрыш углового перед забитым голом — наигранная комбинация или Самошников действовал по ситуации?

— Наигранная комбинация.

— Первый тайм без участия Кварацхелии показал, что «Рубину» не достает креатива. Согласны, что у команды появилась зависимость от Хвичи?

— Нет, конечно. У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но наверно одного такого игрока точно нет.

— Бакаев сразу после свистка ушел в подтрибунное помещение, хотя обычно остается на поле. Нет ли у игрока чувства неудовлетворенности малым количеством игрового времени?

— Не знаю, может быть, и есть.