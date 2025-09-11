В РФС возбудили дело в КДК о привлечении к ответственности руководства «Химок

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал банкротство «Химок» и долги руководства клуба перед сотрудниками.

«Банкротство «Химок» было вполне ожидаемым сценарием развития событий. Российский футбольный союз давал «Химкам» достаточно много времени для устранения допущенных нарушений. Мы старались обеспечить выплату денег прежде всего в пользу субъектов футбола — игроков, тренеров, других футбольных клубов, если говорить о трансферных выплатах, и, конечно, сотрудников. Экстраординарной ситуация с «Химками» не является — не у всех бизнес удачен, банкротятся и более крупные предприятия. А у их владельцев, акционеров, руководства есть ответственность, в том числе перед работниками. И она подкреплена определенными государственными механизмами.

Не получив лицензию, «Химки» перестали быть субъектом футбола. Поэтому какой-то дополнительной защиты от футбольных властей сотрудники клуба получить не могут. Но они используют те инструменты, которые есть у каждого гражданину России — обращаться в прокуратуру, в трудовую инспекцию с требованием принять соответствующие меры в отношении лиц, допустивших нарушения.

В настоящий момент по моему обращению КДК возбудил дело о привлечении к ответственности руководства ФК «Химки», допустившего утрату клубом профессионального статуса. В качестве отдельного элемента данного дела будет рассматриваться вопрос в отношении господина Садыгова. Если со стороны КДК будет применена санкция в виде пожизненного запрета заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, то я точно буду обращаться ФИФА, чтобы данная мера была распространена на весь мир», — сказал Митрофанов.

Во вторник, 9 сентября, Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.