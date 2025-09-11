Игрок молодежной команды «Наполи» Попович подпишет пятилетний контракт с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», полузащитник молодежной команды «Наполи» Матич Попович переходит в ЦСКА. 19-летний сербский футболист подпишет контракт с российским клубом на пять лет.

Серб переходит в клуб в статусе свободного агента, а у «Наполи» сохраняется 10 процентов с перепродажи игрока.

Попович находится в Москве и проходит медицинский осмотр перед подписанием договора с армейцами.

Ранее об интересе ЦСКА к сербскому игроку сообщал Telegram-канал CSKA by like.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 1 миллион евро.