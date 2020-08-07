«С возвращением, Федя!» Смолов вышел в составе «Локомотива» впервые в 2020 году

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов вышел на замену в матче Олимп-Суперкубка России против «Зенита». 30-летний форвард на 62-й минуте заменил Эдера.

Для Смолова это первый официальный матч в составе «Локо» в 2020 году. В феврале он ушел в аренду в «Сельту», где принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 мяча.

«С возвращением, Федя!» — обратилась к Смолову пресс-служба «Локо».