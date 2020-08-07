РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«С возвращением, Федя!» Смолов вышел в составе «Локомотива» впервые в 2020 году

20:31
Федор Смолов выходит на замену. Фото ФК "Локомотив"
Федор Смолов выходит на замену. Фото ФК "Локомотив"

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов вышел на замену в матче Олимп-Суперкубка России против «Зенита». 30-летний форвард на 62-й минуте заменил Эдера.

Для Смолова это первый официальный матч в составе «Локо» в 2020 году. В феврале он ушел в аренду в «Сельту», где принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 мяча.

«С возвращением, Федя!» — обратилась к Смолову пресс-служба «Локо».

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир