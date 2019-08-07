"С Пашей я играл в "Торпедо", Сашку с детства знаю". Защитник "Салюта" - о матче с командой Кокорина и Мамаева

Защитник "Салюта" Андрей Колесников заявил, что ранее уже был лично знаком с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" ​Павлом Мамаевым.

- С Пашей Мамаевым я играл в "Торпедо", Сашку Кокорина с детства знаю, - цитирует портал belpressa Колесникова. - Давно с ними не виделся, приятно будет встретиться, пообщаться, поддержать их в трудной ситуации. В детстве, лет в 10–11, я уже играл против заключённых в валуйской колонии для несовершеннолетних. У них там была команда, и мы против них выступали. До сих пор помню коридоры с железными дверьми, от которых мне было очень не по себе.

Как сообщалось ранее, 10 августа в на территории ИК-4 в Алексеевке, где отбывают срок форвард Кокорин и Мамаев, состоится матч между командой последних "Золотой лев" и "Салютом". Игра начнется в 11.00 по московскому времени и будет состоять из двух таймов по 30 минут. В каждой команде будет по шесть человек.

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