С «Оренбурга» снят запрет на регистрацию новых игроков

В Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение удовлетворить заявление «Оренбурга» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт организации.

«В связи с исполнением АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбург решения Палаты по разрешению споров от 24 мая 2019 года по делу Бакаев vs. ФК «Оренбург» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбург, наложенный в качестве обеспечительной меры. АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбург имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.