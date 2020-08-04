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С нового сезона РПЛ членам одной семьи разрешат не соблюдать дистанцию на стадионе

11:12

По информации «СЭ», с сезона-2020/2021 членам одной семьи или проживающим вместе гражданам разрешат не соблюдать дистанцию при рассадке на стадионе.

Такой пункт есть в проекте санитарного регламента. Ранее все зрители на трибунах были обязаны соблюдать дистанцию. На деле это требование фактически не работало. (Севастиан Терлецкий)

Новый сезон Тинькофф-Чемпионата России возобновится уже 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА.

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