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Рыжиков исполнил «Миллион алых роз» на пианино

10:59
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков выложил видео c игрой на пианино.

Российский голкипер исполнил песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Шпионы везде???

Публикация от Сергей (@ryzhikovsergey)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

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