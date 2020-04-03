Рыжиков исполнил «Миллион алых роз» на пианино

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков выложил видео c игрой на пианино.

Российский голкипер исполнил песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.