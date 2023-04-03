Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Если есть пенальти, надо назначать»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о пенальти «Ростова» в ворота «Торпедо» в матче 21-го тура РПЛ (2:1).

— Пенальти «Ростова» стали уже тенденцией. Как к этому относитесь?

— Да нормально относимся. Если есть пенальти, надо назначать.

— В матче с «Торпедо» вот пенальти был...

— Я его повтор не видел, ничего не могу сказать.

После 21-го тура чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка.