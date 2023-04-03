Капитан «Ахмата» Уциев заявил, что команда довольна ничьей в матче со «Спартаком»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче против «Спартака» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Соглашусь, что мы приобрели очки, а не потеряли. Получилась тяжелая игра. Все ребята бились, ждали своего момента. «Спартак» играл хорошо, создавал опасные ситуации у наших ворот. По такой игре мы довольны одним очком. Не скажу, что мы приехали отбиваться. Просто мало чего получилось в плане созидания. Но засчет самоотдачи мы сегодня заработали тяжелое очко», — сказал Уциев «СЭ».

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура, набрав 41 очко.