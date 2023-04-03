Абаскаль вызван на КДК РФС по итогам матча с «Ахматом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«По материалам СМИ мы рассмотрим материалы с пресс-конференции Гильермо Абаскаля. Тренер будет вызван на КДК», — Григорьянц сказал «СЭ».

После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Спартак» (41 очко) после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча состоится 8 апреля, начало — в 19.30 мск.